Marido de Waleska não reconhece corpo e não foi em seu velório

Jogadora caiu do 17° andar do prédio em que morava com o marido

O corpo da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira foi velado e enterrado neste sábado (23), em Belo Horizonte. A atleta, de 43 anos, morreu depois de cair do 17º andar do prédio em que morava com o marido, em Cerqueira César, bairro nobre da região central da capital paulista.

Segundo o UOL, Ricardo Mendes, marido de Walewska, não fez o processo de reconhecimento do corpo da esposa. Além disso, ainda de acordo com o site, ele deixou as roupas da atleta na portaria do prédio para que a funerária recolhesse e fizesse a preparação para o velório.

O corpo da campeã olímpica Walewska chegou a Belo Horizonte na noite de sexta-feira (22). Ricardo Alexandre Mendes não era esperado no velório e, de fato, não compareceu.

*As informações são do Metrópoles

Leia também:

Entidades criticam financiamento do BNDES para concessão de presídios

Dupla é presa por aplicar golpes usando nome de professor em Manaus

Onda de calor preocupa especialistas e autoridades