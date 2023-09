SSP-AM realiza reunião de planejamento da operação Virtude

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi), realizou, nesta terça-feira (26), uma reunião de planejamento da operação Virtude. O encontro foi realizado na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na Avenida André Araújo, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

As ações da operação Virtude são articuladas nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). No Amazonas, a SSP-AM irá coordenar os trabalhos integrados por meio das Forças de Segurança, em conjunto com os órgãos estaduais e municipais.

Durante o encontro, os representantes dos órgãos envolvidos no planejamento da operação discutiram as medidas que serão adotadas durante as ações no Estado. O foco da operação Virtude será o combate ao crime contra pessoas idosas, com averiguação de denúncias, diligências domiciliares, capacitação da rede de proteção e palestras para os grupos de idosos.

Prevista para ocorrer no Amazonas durante o mês de outubro, a operação terá como foco atividades educativas, com palestras nas escolas, além de ações repressivas e ostensivas. Também serão realizadas visitas técnicas e fiscalizações de medidas protetivas.

Leia mais:

Estudo investiga influência de mutações genéticas em pacientes com malária

Ação oferece exames gratuitos de diagnóstico precoce ao câncer infantojuvenil em Manaus

Seminário aborda tema do uso sustentável de aquíferos nesta quarta-feira