Seminário aborda tema do uso sustentável de aquíferos nesta quarta-feira

Manaus (AM) – Manaus vai receber, nesta quarta-feira (27), o 2º Seminário de Estudos Hidrogeológicos das Regiões Urbana e Periurbana da capital, realizado em parceria com o Governo do Amazonas. O evento vai apresentar os subsídios para o uso sustentável dos recursos hídricos da cidade, em especial, das águas subterrâneas para o sistema de abastecimento público da cidade.

O evento vai ocorrer no Auditório Floriano Pacheco, da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), no Distrito Industrial, zona sul da capital. O encontro marca a finalização dos estudos, executados ao longo de sete anos, e a divulgação dos resultados para a sociedade.

A análise foi desenvolvida pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), por meio de um Termo de Execução Descentralizada com o Serviço Geológico do Brasil, através da Superintendência Regional de Manaus.

O estudo hidrogeológico de Manaus buscou gerar conhecimento sobre os sistemas aquíferos, as relações entre eles, e destes com os corpos d’água superficiais, bem como a avaliação de locais com restrições de uso da água, visando orientar a definição de estratégias de gestão das águas subterrâneas para sua preservação e uso sustentável.

A seleção da cidade de Manaus para a execução desse estudo deu-se, sobretudo, pela relevância das águas subterrâneas no abastecimento público do setor industrial e no abastecimento informal autônomo da população, segundo o gerente do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão), da Sema, Izaías Nascimento.

“Esse estudo é de extrema relevância para que as autoridades tenham o conhecimento científico das ameaças à qualidade e quantidade das águas subterrâneas, e os impactos das condições de saneamento da capital e da da ocupação desordenada do território urbano. O produto final será uma ferramenta muito importante para a gestão estadual de recursos hídricos”, completou.

Programação

O evento começa às 8h30, com a composição da mesa de abertura, formada por representantes da Sema, da ANA, do Serviço Geológico do Brasil e do Ipaam. Em seguida, às 9h, a ANA abordará o contexto de desenvolvimento do Estudo, que abrangeu 451,33 km2, nas regiões urbana e periurbana de Manaus.

No restante da manhã, até 12h, as palestras serão dedicadas a explicar o desenvolvimento dos estudos e seus respectivos resultados, com abordagens sobre a caracterização do meio físico, a hidrologia e balanço hídrico, teste de aquífero, reservas, balanço e modelos hidrogeológicos.

O evento retoma as apresentações às 13h30, com o detalhamento da hidrogeoquímica, vulnerabilidades, perigos potenciais de poluição, gestão de recursos hídricos e um painel de debates junto ao público presente.

O Seminário é gratuito, aberto ao público e não requer inscrição prévia. A programação detalhada pode ser acessada no Instagram da Sema Amazonas (@semaamazonas).

*Com informações da assessoria

