Clara Brasil posta foto com namorado, 52 anos mais velho: ‘Recebi e recebo muitas críticas’

A atriz, empresária e apresentadora Clara Brasil, de 32 anos de idade, postou uma foto rara com o namorado, o empresário Marco Polo Del Nero, de 82 anos, ex-presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o que gerou muitos comentários nas redes sociais.

“Hoje é dia de #TBT e irei postar uma foto com meu amor”, escreveu Clara, que aparece ao lado de Del Nero em uma festa, com um look decotadíssimo e taça de champanhe na mão. O casal está junto há cerca de cinco anos.

Clara falou sobre as críticas que recebe pelo fato de namoroar com Del Nero, que é cinquenta anos mais velho que ela, e com quem assumiu o romance publicamente em 2021.

“Recebi e recebo muitas críticas, mas não sei se estou tão ocupada com outras coisas que nem dá para me preocupar com a opinião alheia. Sou super respeitada, super amada e me sinto muito feliz. Nem me importo”.

Comentários nas fotos de Clara com Del Nero nas redes sociais da aatriz e empresária.

