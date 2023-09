Campanha do Dia das Crianças sorteará videogames Playstation 5 em Manaus

Manaus (AM) – O Amazonas Shopping inicia, nesta sexta-feira (29), campanha promocional em homenagem ao Dia das Crianças (12 de outubro), que irá sortear três videogames Playstation 5. Também faz parte da programação dedicada às crianças a realização da Corrida Kids e a campanha solidária de arrecadação de brinquedos.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que os lojistas já estão com tudo pronto, cheios de novidades para os pais presentearem os homenageados do mês.

“Para deixar a data ainda mais especial, temos o sorteio dos videogames, que é o sonho de consumo das crianças”, ressaltou.

Para estar apto à promoção, a cada R$ 300 em compras, os clientes têm direito a um cupom para participar do sorteio. O cliente deve baixar o aplicativo “Amazonas Shopping”, na Play Store ou Apple Store, e acessar a aba “Promoções”. Em seguida, basta clicar em participar, na opção Amazonas Shopping, aceitar os termos de uso e escolher enviar notas. Para finalizar, o usuário fotografa as notas fiscais. Dessa forma, já estará concorrendo. O cliente que fizer compras de qualquer valor na loja Ramsons ganhará um cupom extra para a promoção.

Caso tenha dificuldade, os clientes podem ir até o lounge instalado na Praça de Eventos Rio Solimões, próximo da loja C&A e tirar dúvidas com a equipe. A promoção do Dia das Crianças segue até o dia 12 de outubro. O sorteio ocorre no dia 19 de outubro e pode ser acompanhado no Instagram @amazonasshopping.

Solidariedade

No Amazonas Shopping, além de fazer compras e participar da ação promocional, as famílias podem exercitar a solidariedade. O shopping está arrecadando brinquedos para serem doados a instituições filantrópicas. A iniciativa, realizada em parceria com o Instituto da Criança e o Instituto Devolver, conta com a participação de 46 shoppings da Allos, rede da qual o Amazonas Shopping faz parte. Os brinquedos podem ser doados até o dia 12 de outubro, no stand montado no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), no segundo piso do Amazonas Shopping.

Corrida

Ainda como parte da programação do Dia das Crianças acontece no dia 15 de outubro a Corrida Kids, promovida pelo centro de compras. As inscrições para a prova estão abertas e podem ser feitas pelo site www.endurancemanaus.com.br.

A Corrida Kids ocorre no Edifício Garagem do Amazonas, a partir das 16h30. A prova é dividida em quatro categorias: 1 a 6 anos (50 metros), 7 a 8 (100 metros), 9 a 10 anos (200 metros) e 11 a 14 anos (300 metros). A taxa de inscrição é R$ 75. O kit do atleta será entregue no dia do evento, das 12h às 16h.

As crianças inscritas receberão kit contendo sacola, viseira, copo, camisa oficial do evento e número de peito. O kit somente poderá ser retirado pelo responsável da criança inscrita, mediante apresentação do documento de confirmação da inscrição.

