Empreendedores já se preparam para comemorar o Dia da Criança em Manaus

Manaus (AM) – O Dia da Criança, comemorado em 12 de outubro, está na volta da esquina e, com a chegada da data comemorativa, pais, empreendedores e escolas já estão à frente dos preparativos para torná-lo um momento inesquecível. Para atender a esses públicos, as lojas do Grupo Queiroz oferecem uma variedade de opções para presentes, doces e embalagens personalizadas, além de, no caso específico dos empreendedores, possibilitar a chance de faturar um dinheiro extra com a data.

“O Dia das Crianças é uma das datas comemorativas mais concorridas do calendário brasileiro e sempre aumenta a expectativa de vendas”, afirma Anderson Queiroz, diretor da empresa.

E não é para menos. Em 2022, o faturamento do comércio para o período cresceu, em média, 11% em relação a 2021 e a região Norte teve um faturamento ainda maior, de 13%, segundo o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA). “Temos boas expectativas para este ano, com crescimento das vendas em torno de 30%”, confirma Queiroz.

Para o presente da garotada, a rede conta com opções de jogos educativos voltados para o aprendizado do alfabeto e dos números que, além de ajudar no desenvolvimento cognitivo das crianças, dá oportunidade para que pais e familiares se divirtam junto com elas. Entre as opções estão os jogos “brincando com números”, com 168 peças; “aprendendo o alfabeto”, com 26 peças, e “brincando com as vogais”, com 30 peças.

Para aquela festinha – surpresa ou programada – na escola ou em casa, e para os empreendedores que trabalham com doces e bolos para datas comemorativas, as lojas do Grupo Queiroz contam com um departamento de alimentos onde as guloseimas enchem os olhos de colorido e despertam o desejo de saborear cada um deles. E, também, um departamento voltado para embalagens de variados tamanhos, formatos e cores e produtos para festas infantis, como balões, copos, pratos e outros.

