Núcleo de Cooperativismo e Associativismo do Setor Primário fortalecerá ações do agronegócio no Amazonas

Manaus (AM) – Buscando promover o desenvolvimento econômico sustentável no agronegócio do Amazonas, o Governo do Estado lançou, nesta segunda-feira (9), o Núcleo de Cooperativismo e Associativismo do Setor Primário (Nucap). A iniciativa é liderada pela Secretaria de Produção Rural (Sepror), visando fortalecer as ações econômicas coletivas no contexto do agronegócio local. O evento de lançamento ocorreu no auditório da sede do Sistema Sepror, localizado no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

O Nucap atuará na implementação e ampliação das atividades de apoio à regularização e sustentabilidade das Cooperativas e Associações, garantindo a modernização e sustentabilidade na gestão organizacional.

Daniel Borges, titular da Sepror, ressaltou a importância do Nucap para a economia do Amazonas, enfatizando que as metas, diretrizes e inovações organizacionais do Núcleo são de grande relevância para o fortalecimento econômico do estado. Além disso, destacou que as ações coletivas planejadas terão um impacto significativo no benefício dos produtores rurais e na melhoria das atividades das cooperativas e associações apoiadas pelo Sistema Sepror.

“O Núcleo é uma iniciativa que visa unir os esforços do sistema Sepror, fortalecendo e apoiando as associações e cooperativas do setor primário. Estamos focados em oferecer assessoria e consultoria sistematizada para que essas entidades possam participar de fundos de promoção social e outras oportunidades, como emendas parlamentares e chamadas públicas. Uma estratégia integrada do governo estadual em apoio ao cooperativismo e associativismo”, destacou o titular da Sepror, Daniel Borges.

Na ocasião, o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/AM), José Merched Chaar, destacou que a criação do núcleo foi um verdadeiro gol de placa.

“Precisamos ampliar nossa produção para atender a uma crescente demanda por alimentos. A realidade é que cada vez mais pessoas precisam se alimentar, e devemos desmistificar a ideia de que a fome está aumentando em nosso estado. Vamos reverter essa situação com trabalho árduo, organização e, acima de tudo, determinação”, disse José Merched.

Uma organização necessária e aguardada no Amazonas, o Nucap, lançado pela Sepror, representa um marco importante no apoio ao cooperativismo e ao associativismo, visando impulsionar o desenvolvimento no meio rural, é o que afirmou a presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado Amazonas (Fetagri), Edejane Rodrigues.

“Estava faltando essa organização dentro do setor primário, que busca atender o cooperativismo, o associativismo dentro do Estado. Essa referência para que possamos nos pronunciar e reivindicar melhorias pelas associações como os fundos destinados ao setor, as emendas parlamentares, dentre outras. O Nucap traz esse grande alavancar dos trabalhadores dentro do Estado através do cooperativismo e do associativismo”, disse a presidente.

Sobre o Nucap

O Núcleo de Cooperativismo e Associativismo do Setor Primário (Nucap) foi criado com uma série de atribuições fundamentais para promover o desenvolvimento do cooperativismo e do associativismo no estado do Amazonas.

Dentre suas funções, estão: Preparar estudos, programas, e projetos voltados para o desenvolvimento do cooperativismo e do associativismo estadual; Sistematizar conhecimentos na área da organização rural; Prestar assistência técnica às cooperativas e associações do setor primário; Oferecer treinamento especializado aos agentes envolvidos na constituição e administração das cooperativas e associações; Captar indicadores e efetuar diagnósticos de acompanhamento, avaliação e controle de ações desenvolvidas aos agricultores e produtores rurais assistidos pela secretaria.

Entre outras atribuições estão: Conceder oportunidade de capacitações, interação, socialização entre as organizações do Estado; e promover workshops, cursos e palestras na área de atuação da Sepror.

