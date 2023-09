No primeiro jogo sem Sampaoli, Flamengo vence o Bahia no Maracanã

O Flamengo, com gol de Pedro cobrando pênalti, venceu o Bahia no Maracanã neste sábado (30), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi a primeira partida do rubro-negro após a demissão do técnico argentino Jorge Sampaoli. Diretoria e time foram vaiados pela torcida em parte do jogo.

O duelo estava equilibrado até a expulsão do zagueiro Kanu, do Bahia, que fez falta em Gerson quando o meia estava em direção ao gol, no início do segundo tempo. O árbitro Savio Pereira Sampaio foi chamado pelo VAR e, após analisar o lance, trocou o cartão amarelo pelo vermelho, deixando o Tricolor baiano com um jogador a menos.

Com vantagem numérica em campo, o Flamengo não demorou para marcar o gol da vitória. Bruno Henrique foi atingido por Gilberto dentro da área e Savio Pereira Sampaio marcou pênalti. Pedro cobrou e marcou seu 98º gol com a camisa rubro-negra.

A vitória fez o Flamengo chegar aos 43 pontos na tabela e subir para a quarta posição. O Bahia segue com 25 e ocupa a primeira posição na zona de rebaixamento.

Aguardando uma possível chegada de Tite como novo técnico, o Flamengo encara na próxima rodada do Brasileirão o Corinthians, na Neo Química Arena, no próximo sábado (7).

Também no sábado, o Bahia de Rogério Ceni enfrenta o Goiás, rival direto na briga contra o rebaixamento, na capital goiana.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Repórter da Globo chama Sampaoli de ‘imbecil’

Flamengo inicia conversa para contratar Tite, que ganha força nos bastidores

Flamengo e Bahia se encontram no Maracanã pelo Brasileirão