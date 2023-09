Flamengo inicia conversa para contratar Tite, que ganha força nos bastidores

Após a perda do Flamengo na Copa do Brasil, a Era Sampaoli cada vez mais próxima do fim, o time Rubro-Negro abriu conversas pela contratação de Tite. Internamente, o ex-treinador da Seleção Brasileira é visto como um nome forte e que agrada os dirigentes do Ninho do Urubu.

O contato está sendo feito via intermediários, mas não há nada concreto em relação a um acerto entre as partes. O comandante se interessou pela ideia e estaria disposto a assumir o Rubro-Negro em 2024, mas o clube visa convencer o técnico a aceitar o desafio de dirigir o Rubro-Negro na reta final de 2023.

O Flamengo aposta em um projeto de longo prazo com o Tite para comandar uma possível reformulação do plantel, que conta com jogadores veteranos e que estão próximos do fim de seus contratos, como são os casos de Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Filipe Luis. Na Seleção Brasileira, o treinador realizou um trabalho de seis anos.

Embora ainda não tenha anunciado a demissão de Jorge Sampaoli, o clube deve optar pela saída do argentino. Além dos fracassos dentro de campo, como a eliminação precoce na Libertadores e a derrota na final da Copa do Brasil, o comandante conviveu com problemas de relacionamento que ficaram mais evidentes após a agressão de seu preparador físico a Pedro.

*Com informações do FlaPress

