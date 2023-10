Manaus teve chuva abaixo da média no mês de setembro, conforme balanço do Inmet

Manaus (AM) – No mês de setembro, o total de chuva na estação meteorológica convencional de Manaus foi de 44,1 milímetros (mm), que corresponde a 55% da média climatológica (1991 a 2020), sendo de 79,0 mm. Os dados são do balanço do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Confira o balanço completo AQUI!

O maior acumulado em 24 horas foi de 19,4 mm no dia 21. Na estação meteorológica automática, o volume mensal foi de 42,8 mm.

Temperatura

A média da temperatura mínima de setembro foi de 27,2 °C. Já a média da temperatura máxima foi de 36,9 °C. A menor temperatura mínima foi de 23,8 °C, registrada nos dias 16 e 17 de setembro.

Até o momento, a menor temperatura registrada no mês de setembro, nos últimos 34 anos, foi de 18 °C, em 17 de setembro de 1999.

A maior temperatura máxima registrada foi de 39,3 °C, registrada nos dias 26 e 27 de setembro. Esse valor de temperatura é o maior já registrado no mês, nos últimos 33 anos, Ele supera os 39,0 °C registrado em 21 de setembro de 2015.

Na estação meteorológica automática, a menor temperatura mínima registrada foi de 23,6 °C, nos dias 17 e 21. Já a maior máxima foi de 38,7 °C, no dia 27.

Temperaturas e precipitação (chuva) diárias em setembro de 2023 para Manaus (AM). Referência: Normal Climatológica Inmet (1991 a 2020)



