Segundo avião da FAB chega ao Brasil trazendo 214 resgatados de Israel

Chegou ao Brasil a segunda aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) com brasileiros que estavam em Israel, além de um cachorro e três gatos. O pouso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (12) no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

A viagem faz parte da “Operação Voltando em Paz”, do governo federal. Essa foi a primeira vez que animais de estimação também foram transportados na modalidade de resgate.

A bordo do veículo, estavam 214 brasileiros resgatados. Eles se somam aos 211 que foram repatriados e chegaram ao país na madrugada da quarta (11).

A aeronave KC-30, um airbus A330-200, decolou de Tel Aviv, Israel, às 12h30 (horário de Brasília) da quarta-feira (11) e chegou ao Brasil após 14 horas de voo.

FAB realizará mais voos de repatriação

Além das duas aeronaves que já chegaram ao Brasil, trazendo 425 repatriados, outros três aviões da FAB trarão brasileiros que pediram para ser resgatados de Israel.

Em formulário digital disponibilizado pelo Itamaraty, 2.500 pessoas, sendo a maioria turistas hospedados em Tel Aviv e Jerusalém, sinalizaram que queriam deixar Israel em resgates da Força Aérea.

Dentre eles, 25 brasileiros estariam em Gaza, segundo fontes do Ministério das Relações Exteriores. Com fronteiras fechadas, o governo brasileiro terá apoio do Egito, para retirar essas pessoas pelo país.

Interlocutores afirmam que, como a Faixa de Gaza é controlada pela Irmandade Muçulmana, o Itamaraty tenta contato com o grupo islâmico para negociar a repatriação.

Processo de repatriação de brasileiros

A repatriação segue critérios de prioridade. Aqueles que moram no Brasil e estão sem passagem aérea de volta são os primeiros.

O Itamaraty recomenda que todos que possuam passagens aéreas ou que possam comprá-las embarquem em voos comerciais do Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Tel Aviv, o maior terminal de Israel, para liberarem assentos nas aeronaves da FAB.

Cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel, e 6 mil na Palestina, segundo estimativas do Itamaraty, sendo que a maioria está fora da área de conflito.

Cronograma de voos de repatriação

O terceiro avião da FAB decolou para resgatar brasileiros na tarde da terça-feira (10). O modelo KC-390 tem capacidade para 60 passageiros e deve sair de Tel Aviv às 12h desta quinta. A previsão é de chegada da aeronave no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 11h de sexta-feira (13).

