Abertas inscrições para concurso de cosplay em celebração aos 25 anos da Info Store, em Manaus

Manaus (AM) – Os fãs de cosplay já podem preparar o figurino. O Grupo Info Store está com inscrições abertas para concurso neste segmento, em evento que ocorre durante a comemoração do aniversário de 25 anos da empresa, na próxima quinta-feira (19), a partir das 19h, no Largo São Sebastião, Centro de Manaus.

A programação da festa da Info Store terá, ainda, shows do cantor Jorge Japa e da banda Fragmentos, espaço gamer e a surpresa da noite: o lançamento oficial de um dos jogos mais aguardados do ano, o Marvel’s Spider-Man 2.

Os interessados em participar do concurso de cosplay devem se inscrever pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8K9OhPqYb3-3lGJLwqCH4kDR5nee96-bd7o2cd9g9o0u5vg/viewform . As fantasias devem envolver a temática de super-heróis. Os vencedores vão ganhar prêmios.

A gerente de Marketing do Grupo Info Store, Elberlany Horta, ressalta que a programação de aniversário tem atrações para todos os públicos.

“Será uma grande festa, que vai agradar quem gosta de cultura pop, jogos, tecnologia e música. O público pode esperar muitas surpresas, além das atrações já anunciadas. Estamos preparando várias ativações incríveis”, destaca.

Uma das atrações mais especiais da noite é o lançamento do jogo Marvel’s Spider-Man 2. As pessoas que adquirirem o produto na pré-venda, podem fazer a retirada do game a partir das 00h do dia 20 de outubro, durante a festa de 25 anos da Info Store. Para quem ainda não adquiriu o seu, basta acessar o site www.infostore.com.br.

Marvel’s Spider-Man 2 é um dos jogos mais aguardados de 2023. Ele é a sequência de Marvel’s Spider-Man (2018) e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (2020). No novo jogo, os personagens Peter Parker e Miles Morales enfrentam o maior teste de suas vidas para proteger a cidade de Nova York contra Venom e a ameaça simbionte. Os dois precisam conciliar suas vidas, amizades e o dever de proteger quem precisa.

A celebração de aniversário da Info Store tem outras ações, com muitos prêmios. Os clientes já podem participar da promoção que vai sortear três vales-compras no valor de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 25 mil. Para concorrer, é só realizar compras de qualquer valor nas lojas Info Store. O cliente receberá um cupom para concorrer. O sorteio será no dia 4 de novembro.

Outra de aniversário instiga a curiosidade das pessoas. Uma Caixa Misteriosa está disponível semanalmente em cada uma das 12 lojas da Info Store. O cliente deve dar um palpite sobre qual produto está escondido na caixa. O primeiro que acertar, leva a premiação. Semanalmente também tem o “Encontre o Produto”, com vários itens identificados com o selo de R$ 1. A pessoa que encontrar, leva o produto por esse valor.

A festa de aniversário da Info Store também tem bolos e doces. Todas as sextas-feiras do mês de outubro estão sendo distribuídos bolos de pote nas lojas, sempre a partir das 15h.

*Com informações da assessoria

