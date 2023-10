Maioria dos pais brasileiros não têm o hábito de dar mesada aos filhos, mostra pesquisa

Embora seja uma ferramenta de educação financeira conhecida entre as famílias brasileiras, 61% dos pais não proporcionam mesada aos filhos. É o que aponta a pesquisa “Finanças para os Filhos: Dinheiro é Coisa de Adulto?”, realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, para marcar a passagem do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.

Entre os pais que dão mesada aos filhos, o costume é maior para a faixa de crianças de 6 a 11 anos (54%), seguido pela faixa etária de 15 a 18 anos (45%). A maioria dos genitores adota a tradicional frequência mensal (62%).

O valor médio da mesada no Brasil é de até R$ 100 – valor concedido por 74% dos pais entrevistados. Essa quantia é destinada, principalmente, para comprar lanche na escola (33%) e para ensiná-los a poupar para o futuro (32%).

A segunda intenção pode ser relevante para as crianças, pois os próprios adultos não têm esse comportamento, na prática. Isso porque 72% dos pais não fazem qualquer tipo de investimento ou poupança para os filhos atualmente. E mesmo entre os genitores que têm esse hábito, 50% admitem não ter uma conta específica para a finalidade, realizando a ação dentro da sua própria conta bancária.

Um dado curioso do estudo é que 72% dos pais dizem não conhecer soluções financeiras voltadas para crianças e adolescentes. Dentre os que afirmam ter informações, os serviços que têm algum destaque são a Conta Digital Kids do Banco Inter (8%), o Cartão Adicional Mesada da Caixa Federal (5%) e o Nextjoy do Banco Next (4%).

Mudança de mentalidade

A falta de tato para abordar finanças ainda na infância pode estar relacionada a um comportamento cultural, pois 56% dos pais não lembram de, quando crianças, terem conversado com seus pais a respeito de finanças. Esse indicador se sobressai entre as mulheres (65%) e nas classes D e E (64%).

Mas esse cenário parece estar mudando. Oito em cada 10 pais dizem conversar com os filhos a respeito do tema. Entre eles, 24% começam a abordá-lo quando as crianças têm até 5 anos e 23% com os pequenos na faixa de 6 a 8 anos. A introdução da educação financeira e finanças pessoais ocorre principalmente quando esclarecem “quais produtos são caros ou baratos ou o que é possível ou não comprar” (41%), seguido por “mostrar a importância de guardar dinheiro” (40%).

O conteúdo da pesquisa faz parte da série “Serasa Comportamento”, ação que divulga mensalmente, por intermédio de uma live, estudos e análises a respeito da relação que a população mantém com o dinheiro.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais.

Mais informações em www.serasa.com.br e pelas redes sociais no @serasa.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Empreendedores estão otimistas com vendas no último trimestre do ano, mostra pesquisa

“Dia do Empreendedor”: Visionários do Amazonas dão dicas para abrir negócio

Empreendedores já se preparam para comemorar o Dia da Criança em Manaus