Abertas inscrições para startups brasileiras participarem do Conexão Cocred

Manaus (AM) – Startups de todo o país podem se inscrever, até o dia 12 de novembro, para a chamada pública do programa Conexão Cocred – Rodada #2, uma iniciativa da cooperativa de crédito Sicoob Cocred em parceria com o Manaus Tech Hub (MTH), espaço de inovação e empreendedorismo do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia.

Para esta rodada, a cooperativa lança dois desafios para serem solucionadas pelas startups interessadas. São eles:

Desenvolver uma solução capaz de automatizar o processo inicial de uma proposta de crédito, sendo a captura de documentos, o cadastro da proposta com a inserção desses documentos e a condução da proposta até a fase de garantia/estudo;

Desenvolver uma solução que seja capaz de realizar a análise técnica automatizada para o deferimento ou indeferimento de operações enquadradas como “varejo”, com a especialização de regras internas, passíveis de manutenção por usuário com permissão específica, e scores, garantindo a velocidade e segurança na decisão do processo de concessão de crédito dessas propostas.

“O programa de inovação aberta tem a missão de encontrar startups para desenvolver possíveis soluções para desafios da Sicoob Cocred, aplicando ideias inovadoras em uma das maiores cooperativas de crédito do país”, afirma Daniel Goettenauer, especialista de Inovação do Manaus Tech Hub.

O diretor Administrativo da Sicoob Cocred, Ademir Carota, lembra que a iniciativa está alinhada aos valores da cooperativa, especialmente os de “Excelência e Eficiência” e “Inovação e Simplicidade”. “A Cocred se conecta ao mercado de inovação para promover melhorias contínuas em seus processos, produtos e serviços. A parceria com o MTH traz networking e bons frutos para que a nossa cooperativa chegue cada vez mais longe”.

Após o encerramento das inscrições, as startups classificadas vão participar do pitch com uma banca examinadora, que seguirá os critérios definidos na Chamada do programa. Serão selecionadas duas startups, uma para cada desafio apresentado pela cooperativa. Elas serão conectadas com a Sicoob Cocred para a possibilidade de um futuro relacionamento.

Confira a Chamada completa pelo link: https://bit.ly/conexaococred2.

E clique aqui para visitar a Landing Page do projeto: https://conteudo.manaustechhub.com/conexao-cocred

Sobre a Sicoob Cocred

Considerada uma das maiores e mais sólidas cooperativas financeiras do Brasil, a Sicoob Cocred tem mais de 64 mil cooperados. Sua rede de atendimento físico é composta por 41 agências espalhadas em 35 municípios das regiões de Sertãozinho, Ribeirão Preto, Franca, Barretos, São Carlos, São José do Rio Preto, Marília, Bauru, Araçatuba, Uberlândia e Uberaba.

Com ativos na ordem de R$ 10,7 bilhões, oferece os mesmos produtos e serviços dos bancos comerciais, como conta-corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, cobrança bancária e maquininha de cartão, mas com taxas reduzidas. Afinal, por ser uma cooperativa, não objetiva o lucro, mas o desenvolvimento dos cooperados e das comunidades onde está inserida.

Manaus Tech Hub

Para impulsionar empresas de base tecnológica e seus modelos de negócios, o Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia criou e mantém o Manaus Tech Hub, um espaço de inovação e empreendedorismo com o objetivo de executar programas e projetos, promovendo a conexão de startups, empresas e governos na Amazônia Ocidental e Amapá.

Com amplo portfólio de negócios, possui um time que atua em diversas frentes, como promoção de eventos de tecnologia, mentorias, consultorias, pré-aceleração e aceleração de startups, parcerias públicas e privadas, programas de inovação corporativa e apoio à captação de recursos via Lei de Informática CAPDA e CATI.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Maioria dos pais brasileiros não têm o hábito de dar mesada aos filhos, mostra pesquisa

Startup produz alimentos funcionais com ativos da Amazônia desidratados e foca na saúde do consumidor

Startup de Manaus monitora inglês em empresas para gerar oportunidades de negócios