Caminhoneiro é preso com mais de meia tonelada de drogas na BR-319, no AM

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um caminhoneiro que transportava uma carga de mais de 600 quilos de drogas. A abordagem aconteceu na BR-319 em Manaus, na manhã de segunda-feira (16).

Os policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de pesos e dimensões em frente à Unidade Operacional da PRF, quando deram ordem de parada ao caminhão.

Durante a fiscalização do veículo, ao abrir o compartimento de carga, os agentes com ajuda da equipe de Cinotecnia do Batalhão de Operações Ribeirinhas da Marinha do Brasil, localizaram tabletes típicos do embalo de Skunk, Haxixe e Pasta base.

O condutor do veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo encaminhado juntamente com a carga ilícita e com o veículo para a delegacia da Polícia Federal local.

