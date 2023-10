Cadela policial encontra esteira com R$ 1,5 milhão em drogas dentro de barco no Amazonas

Manaus (AM) — Cerca de 20 quilos de drogas, entre cocaína e pasta-base de cocaína, foram apreendidas, na manhã desta segunda-feira (16). Uma parte da droga foi encontrada em uma esteira ergométrica, pela cadela Havana, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPcães). O equipamento foi despachada como encomenda na embarcação Maria Monteiro com destino a Manaus, abordada no município de Coari.

Segundo a Polícia Militar (PM), a apreensão ocorreu em uma abordagem a embarcação, que saiu do município de Tabatinga. Na fiscalização, a cadela Havana, encontrou que havia entorpecentes no equipamento de ginástica.

Dentro da esteira foi encontrado 17,5 kg de cloridrato de cocaína. A polícia identificou que o equipamento iria ser enviado a Manaus, para um homem que não teve sua identidade revelada. Durante a fiscalização, Havana também encontrou dentro de uma lixeira mais entorpecentes. Na checagem do recipiente, foi encontrado em sacos de lixo outros 2,2 kg de pasta-base de cocaína.

No total da operação foi apreendido cerca de 20 kg de drogas. A polícia estima ter causado dano de mais de R$1,5 milhão ao crime.

Todo material encontrado foi apreendido e encaminhado para a polícia judiciária, que segue com as investigações.

