VÍDEO: Deslizamento de terra atinge porto de Manicoré, no interior do Amazonas

Manicoré (AM) – Um deslizamento de terra provocou pânico entre os maradores no município de Manicoré (a 331 quilômetros de Manaus), na segunda-feira (16). A queda de terra foi registrado em parte do porto de Manicoré, afetado ainda uma rua na orla da cidade.

O fenômeno, conhecido popularmente como “terras caídas”, é acentuado pela seca. Apesar do desespero na cidade, não há registro de feridos.

Conforme a prefeitura, as “terras caídas” causaram rachaduras no local e área foi comprometida.

Por conta do risco, a Defesa Civil Municipal, com o apoio do Corpo de Bombeiros, retiraram famílias das áreas que podem ter novos deslizamentos. Essas famílias foram encaminhadas para uma escola no município.

Deslizamentos

A seca que atinge o Amazonas já havia provocado outros deslizamentos no interior do Estado, com casos de mortes. No dia 11 de outubro, houve queda da parte de um barranco, em Manacapuru, no porto conhecido como Terra Preta. Um homem, numa embarcação, se jogou no rio por conta do deslizamento, mas se afogou e cadáver da vítima foi encontrado um dia depois.

Já no dia 30 de setembro, um deslizamento de barranco de terra na margem do rio Purus, na comunidade do Arumã, no município de Beruri, resultou na morte de uma pessoa e deixou desaparecidos.

