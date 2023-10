FEI convoca agricultores indígenas para fornecer alimentos às escolas do Amazonas

Manaus (AM) – A Fundação Estadual do Índio (FEI) está convocando agricultores indígenas para participar de uma chamada pública lançada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar. O objetivo é incentivar a produção local e valorizar a cultura alimentar das etnias indígenas nas escolas públicas do estado. O edital completo e os procedimentos para participação estão disponíveis no site da Secretaria, através do link: http://www.educacao.am.gov.br/

“A iniciativa é uma oportunidade para os agricultores familiares indígenas comercializarem seus produtos e contribuir para a melhoria da alimentação dos estudantes da rede pública de ensino. Além disso, também é uma forma de valorizar a cultura alimentar das etnias e promover a diversidade na alimentação escolar”, conclui o diretor-presidente, Sinésio Trovão.

O edital é voltado para agricultores e empreendedores familiares rurais indígenas e comunidades tradicionais, sejam eles organizados formalmente, informalmente ou individualmente. A ideia é garantir o fornecimento de alimentos saudáveis nas escolas indígenas e comunidades tradicionais da rede pública de ensino.

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de dezembro de 2023, no Núcleo de Apoio a Programas de Economia Regional (Naper), na sede da Secretaria, em Manaus. Também é possível fazer as inscrições nas Coordenadorias Regionais de Educação dos municípios envolvidos.

A abertura dos envelopes está marcada para 22 de janeiro de 2024, às 9h, no Auditório do Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta (Cepan). O evento será uma oportunidade para conhecer em detalhes as propostas e os projetos que visam alimentar as futuras gerações indígenas e das comunidades tradicionais, sempre respeitando as diretrizes do edital.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Professores da rede estadual definem educação e destacam amor pela profissão no AM

Projetos de Lei com foco no esporte, saúde e educação para crianças tramitam na CMM

Wilson Lima destaca avanços e necessidade de tecnologias na educação durante evento em Brasília