Alberto Neto pede fiscalização sobre aumentos abusivos nas passagens de barco no AM

A proposta é que a Antaq intensifique a fiscalização com máxima urgência dos aumentos no valor das passagens

Brasília (DF) – O aumento no valor das passagens nos transportes hidroviários prejudica a população do Amazonas, que usa diariamente os rios como suas estradas. Por este motivo, o deputado federal Capitão Alberto Neto, apresentou indicação ao ministro dos Transportes, Renan Filho, para que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), intensifique a fiscalização sobre os valores praticados nesse meio de transporte no estado.

“No Porto Privatizado de Manaus, a passagem mais barata custa R$ 120, e a passagem com o custo mais alto gira em torno de R$ 425, com destino para as cidades de Tabatinga e Benjamin Constante, situadas na região de fronteira do Amazonas com Peru e Colômbia”, disse.

O documento n.1449/23, esclarece que a partir do Porto de Manaus, 53 embarcações operam em 28 linhas/destinos, atendendo localidades das calhas do Alto, Médio e Baixo Solimões; e Médio e Baixo Amazonas. E a capital abriga o segundo maior Porto nacional para o transporte em movimentação de contêineres da cabotagem, desempenhando papel fundamental na economia da região norte do País.

De acordo com o parlamentar a proposta é que a Antaq, sendo uma autarquia especial brasileira com autonomia administrativa e funcional, vinculada ao Ministério de Transporte, intensifique a fiscalização com máxima urgência dos aumentos no valor das passagens, do modal hidroviário, no Amazonas.

“Aguardamos providências do Ministério dos Transportes, nos esforços e celeridade para apoiar as fiscalizações, minimizando assim, extorsão com aumentos abusivos para a população atingida por conta da estiagem no interior do Amazonas”, afirmou Capitão Alberto Neto.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima coordena repasse de ajuda humanitária no Alto Solimões

Lei da Educação Financeira de Mayra Dias ganha apoio da população no Amazonas

Lula dá comando para mudar meta fiscal de 2024, diz relator