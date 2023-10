Lei da Educação Financeira de Mayra Dias ganha apoio da população no Amazonas

Manaus (AM) – A Lei estadual de número 6.445/2023, proposta pela deputada estadual Mayra Dias (Avante), que determina a inclusão da educação financeira como conteúdo transversal e componente essencial nos currículos das escolas públicas e particulares do Estado do Amazonas, está recebendo uma resposta positiva da população.

De acordo com essa nova legislação, as escolas da rede pública e privada no Estado do Amazonas incorporarão, em seus currículos da educação infantil ao ensino médio, o estudo da Educação Financeira. Isso englobará o desenvolvimento dos princípios de planejamento, gestão, avaliação e controle das finanças pessoais e familiares, com o objetivo de fornecer informações, orientação e formação para o desenvolvimento das competências financeiras dos cidadãos.

Nas redes sociais, o tema recebeu avaliações positivas da população amazonense. O músico Mailzon Mendes elogiou a lei da deputada Mayra Dias, considerando-a “sensacional para o futuro de nossas crianças no Estado do Amazonas”. A Conselheira Tutelar de Urucurituba, Jheinne Menezes Lavareda, afirmou que a legislação é “necessária para o público infantojuvenil”. O professor de Barreirinha, Enildo Beltrão Marques, enfatizou que a lei é “fundamental para que as crianças e adolescentes possam adquirir noções de economia e aprender a administrar seu dinheiro”.

A deputada Mayra Dias destaca que essa lei contribui para a formação de uma sociedade mais consciente de seus direitos e responsabilidades financeiras. Ela afirma: “Estudantes que recebem educação financeira têm maior probabilidade de se tornarem adultos financeiramente responsáveis e capazes de planejar seu futuro de forma mais eficaz”, conclui.

*Com informações da Aleam

