Porto União (SC) – Um agricultor, que não teve o nome divulgado, foi preso preventivamente na quinta-feira (26) suspeito de matar e enterrar o pai e a madrasta em Porto União, em Santa Catarina. Os idosos, identificados como Ivo Romano Lerner, 63 anos, e Ana Rita Zanelle, 68 anos, estavam desaparecidos desde domingo (22). As vítimas estavam enterradas aos fundos da propriedade em que moravam, enrolados em lonas plásticas, e os corpos foram encontrados por familiares. O filho preso trabalhava na propriedade rural junto da família.

De acordo com o delegado Saul Bogoni Junior, responsável pelo caso, o casal estava junto há pouco mais de um ano. O filho do idoso morava a cerca de 150 metros da propriedade rural, no bairro São José do Maratá. Quando foi detido, ele estava com passagens compradas para embarcar para São Paulo na noite de quinta-feira (26), o que levanta a hipótese de que estaria tentando fugir.

A princípio, conforme apontam as investigações, o homem é o único e principal suspeito pelo crime. Vizinhos contaram em depoimento à polícia que ele foi visto na segunda-feira (23) arando terra com um trator no mesmo local em que os cadáveres foram localizados três dias depois, a cerca de 400 metros da casa.

“[Testemunhas] acharam suspeito porque, segundo elas, não seria a época certa de plantio “, relata o delegado.

Durante o interrogatório, no entanto, o homem negou os assassinatos. Quando encontrados, os corpos já estavam em estado de decomposição e tinham marcas de tiros. Parentes entregaram aos policiais uma espingarda, que tinha documentação e é registrada no nome do suspeito.

A Polícia Científica irá analisar a arma e identificar se foi, de fato, utilizada no crime. Além disso, a causa das mortes será confirmada após laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML).

Casal estaria dormindo quando foi morto

De acordo com o delegado Bogoni, não há testemunhas do momento do fato, mas há indícios que apontam que o casal teria sido morto enquanto dormia, já que havia diversas manchas de sangue na parede e no chão do quarto. Além disso, um colchão queimado foi encontrado no terreno.

O investigador define o caso como “chocante”, principalmente se houver a confirmação de que o filho tenha matado o pai e a madrasta. A motivação dos assassinatos, porém, ainda está sendo investigada, já que não há um histórico recorrente de brigas entre a família.

“Algumas testemunhas relataram divergências financeiras, mas conviviam normalmente. Segundo testemunhas, o suspeito tem histórico de depressão “, complementa Saul Bogoni.

*Com informações do NSC Total

