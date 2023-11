Corrida de rua “Running Day” ocorre neste domingo (5) em Manaus

Os participantes vão poder aproveitar uma manhã de lazer, com beach tênis, recreação para as crianças, food trucks com diferentes tipos de comida e apresentação de DJ

Manaus (AM) – O Desafio 6 Weeks Challenge, promovido pela Fórmula Academia e CrossFit Ponta Negra, chega à sua penúltima etapa neste domingo (5), com o Running Day. A largada será às 7h, no Quintas de São José do Rio Negro, na avenida do Cetur, 3020, Tarumã. A corrida tem percurso de 5 km.

Além da corrida, os participantes vão poder aproveitar uma manhã de lazer, com beach tênis, recreação para as crianças, food trucks com diferentes tipos de comida e apresentação de DJ. O supermercado Rodrigues, parceiro do evento, vai oferecer café da manhã para os atletas.

“A corrida de rua é um esporte em ascensão no Brasil. É uma atividade simples, mas que traz enormes benefícios para a saúde das pessoas e para o desenvolvimento físico como, por exemplo, perda e manutenção de peso, fortalecimento de músculos, ossos e articulação, mais disposição física e energia”, afirma o coordenador da Fórmula, José Roggero.

O Desafio já contou com três etapas de provas coletivas: o Insanos Day – com Indoor Cycling, Running, Cross Training, Aeroboxe e Jump; o torneio de Beach Tênis; e o “Murphy Day” – exercícios de crossfit. Agora, ocorre a penúltima etapa. A competição tem duração de seis semanas e a premiação acontecerá no dia 11 de novembro no evento Celebration Day. No mesmo dia terá, ainda, um aulão de dança.

Durante o Desafio, os participantes praticaram diversas atividades em grupo, concorrendo com diferentes equipes. Também realizaram atividades diárias, individualmente, de acordo com as metas de cada um. As metas podem ser perder peso e ganhar massa corporal, tudo com acompanhamento de profissionais de educação física e nutricionista.

Os participantes do projeto fizeram duas bioimpedâncias (procedimento que mede a composição corporal) e receberam acompanhamento nutricional, tudo para indicar as melhores estratégias para alcançar os resultados desejados.

Este é o sexto ano do Desafio e a Fórmula Academia, em parceria com o Emporium Rodrigues, vai reverter em alimentos a quantidade de gordura perdida pelos participantes. De acordo com José Roggero, dessa forma, além de ter mais saúde, os participantes vão poder se motivar pela solidariedade e o apoio às pessoas.

