Droga avaliada em R$800 mil é apreendida durante operação em Coari

Manaus (AM) – Policiais militares em operação na Base Fluvial Arpão apreenderam, nesta quarta-feira (11), cerca de 40 quilos de maconha do tipo skunk, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A droga foi localizada em um saco de fibra escondido no banheiro da embarcação M. Monteiro, que havia saído do município de Japurá com destino à Manaus. Dois homens suspeitos de serem os responsáveis pela droga foram presos em flagrante.

A abordagem foi realizada por volta das 11h30 desta quarta-feira. Durante a fiscalização de rotina realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em conjunto com os policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental, da Cavalaria, das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), com o auxílio do cão policial da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), a droga foi localizada.

O entorpecente foi encontrado dentro de um saco, escondido no banheiro da embarcação. Ao todo, foram apreendidos 36 tabletes de droga, que após perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) totalizaram 40 quilos. Com a apreensão, a polícia calcula ter causado danos de R$ 800 mil ao crime.

Os dois homens suspeitos de serem os responsáveis pelo transporte da droga foram presos. Eles foram encaminhados à Polícia Civil, ainda na Base Fluvial Arpão, onde foram apresentados pelo crime de tráfico de drogas.

*Com informações da assessoria

