Prato Cheio e Centros de Convivência não funcionam no feriado em Manaus

Manaus (AM) – Nesta quinta-feira (02), todas as 44 unidades do programa Prato Cheio não irão funcionar em virtude do feriado do Dia de Finados. Na sexta-feira (03), todos os restaurantes e cozinhas funcionam normalmente, das 11h às 13h, tanto na capital quanto no interior.

As cozinhas populares do Prato Cheio funcionarão no sábado (04), onde serão servidas sopas de forma gratuita, das 11h às 13h.

Os sete centros de convivência administrados pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) não funcionarão a partir desta quinta-feira (02). As atividades nos centros retornam na próxima segunda-feira (06).

