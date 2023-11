Ibama destrói madeireiras clandestinas que devastavam terras indígenas no AM

Responsáveis por causar devastação em terras indígenas no Amazonas, ao menos, nove madeireiras clandestinas foram destruídas no Sul do estado em uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). As ações aconteceram nesta sexta-feira (3).

O Ibama descobriu que, das 26 madeireiras instaladas no entorno de Santo Antônio do Matupi, distrito do município de Manicoré, 11 atuavam sem autorização.

Uma das madeireiras ilegais estava equipada com duas serrarias e tinha capacidade de cortar e organizar, em média, 100 metros cúbicos de madeira em tora. A quantidade é suficiente para carregar seis caminhões por dia.

O Ibama também investiga as madeireiras que têm licença para funcionar. Os agentes descobriram que algumas delas fingiam que a madeira explorada era de planos de manejos autorizados. No entanto, conforme as investigações, as empresas estavam explorando ilegalmente terras indígenas do povo Tenharim.

Durante a operação, agentes Ibama e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) encontraram toras de madeiras enterradas, além de caminhões e serrarias móveis escondidas na mata.

O Ibama não divulgou os nomes das empresas nem das pessoas suspeitas de cometerem os crimes.

A operação deve continuar até o dia 8 deste mês.

*Com informações do g1.

