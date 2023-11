Confira os famosos que já pagaram ‘mico’ ao cantar hino nacional

A cantora Ludmilla, de 28 anos, cometeu uma verdadeira gafe ao cantar o hino nacional no Grande Prêmio (GP) de Fórmula 1, que aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no domingo (5). Na abertura do hino, a cantora iniciou com o verso: “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas”, mas a primeira estrofe não foi concluída conforme o previsto.

A falha na apresentação de Ludmilla gerou alguns memes e críticas de internautas na web.

“Gente, foi emocionante. Vocês viram? O Hamilton entrou pra falar comigo! Foi muito fo**! Só teve uma falha no som no início, mas enfim, a gente tirou de letra e arrasou. Foi top! Obrigada todo mundo que mandou mensagem e torceu. Foi lindo”, escreveu Ludmilla nos Stories do Instagram.

Além de Ludmilla, confira os outros famosos que já pagaram mico ao cantar o hino nacional.

Carlinhos Brown

Durante apresentação no Brazilian Day, em 2014, em Nova York, Estados Unidos, o cantor Carlinhos Brown esqueceu a letra do hino nacional. Na ocasião, ele chegou a pedir a ajuda do público por duas vezes para cantar o hino.

Foto: Divulgação

Fafá de Belém

Em 2009, Fafá de Belém errou a letra do hino duas vezes durante apresentação no Mato Grosso. Ao ser questionada sobre o ocorrido, a cantora se recusou a comentar e disse: “Não queria falar nisso. Isso acontece tantas vezes. Não vou dar detalhes, na boa. A Vanusa faria isso, eu não”.

Foto: Divulgação

Jair Bolsonaro

O ex- presidente Jair Bolsonaro (PL) errou parte da letra do hino durante uma gravação, em 2019. Na época, o político trocou a palavra “plácida” por “flácida”, e o trecho cantado ficou “ouviram do Ipiranga, às margens flácidas”.

Foto: Reprodução

Vanusa

Como esquecer da saudosa Vanusa, que em 2009 foi convidada para entoar o hino nacional na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e errou a letra. Após a gafe que viralizou nas redes sociais, a cantora disse que o erro foi devido ao uso de remédios para tratar labirintite, que havia tomado antes do evento.

“Eu tenho problema de labirintite muito sério. E estava nervosa, daí eu me automediquei. Eu tomei um calmante, o remédio pra labirintite e fui. E quando eu subi – era uma ladeira, me senti tonta”, justificou Vanusa em entrevista à jornalista Silvia Poppovic.

Foto: Divulgação

*Com informações da IstoÉ

Leia mais:

Ludmilla e Brunna Gonçalves iniciam processo de gravidez

Ludmilla explica erro ao cantar Hino Nacional no GP de Interlagos: “Uma falha no som”

Mesmo dois anos após sua morte, Marília Mendonça continua quebrando recordes