VÍDEO: Céu do Canadá fica rosa devido à estufa de maconha

Luzes rosas no céu de Vancouver, no Canadá, assustou moradores na madrugada de segunda-feira (6). O fenômeno foi registrado e compartilhado nas redes sociais, e internautas criaram teorias para o que pode ter acontecido.

Antes da descoberta, as hipóteses dos internautas que acompanharam o caso variavam entre aurora boreal e casas em chamas devido à invasão de naves alienígenas. “Estava ocupada fazendo as malas para a chegada iminente da nave-mãe vindo me buscar”, escreveu uma internauta.

No entanto, a polícia da cidade de Delta, que fica na região, explicou o que aconteceu: “Delta tem algumas estufas comerciais que produzem maconha. A luz ‘roxa’ é utilizada nas estufas para auxiliar o ciclo de cultivo. Elas raramente são usadas, mas quando são, temos poluição luminosa roxa. Nada exótico!”, publicou a polícia no X (antigo Twitter).

