Colombiano e comparsa são presos com mais de 780 kg de maconha no AM

Dois homens, sendo um brasileiro de 59 anos e um colombiano de 27 anos, foram presos na quinta-feira (2) com 782 quilos de maconha tipo skunk no município de Novo Airão, no interior do Amazonas.

Além das drogas, foram apreendidos dois botes de 6 metros, dois motores Yamaha 15 HP, dois celulares e a quantia de R$ 500 reais. Com a apreensão, o prejuízo estimado ao crime é de mais de R$ 15 milhões.

A ação foi feita pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Companhia de Operações Especiais em operação conjunta com o do 6° Grupamento da Polícia Militar (GPM), 9° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal (DRE/PF).

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Maconha tipo skunk avaliada em R$ 110 mil é apreendida no Porto de São Gabriel da Cachoeira

Polícia apreende dois quilos de maconha skunk escondidas dentro de peixes no Porto de Manaus

Polícia apreende 15 kg maconha escondidos em pneu de caminhão em Manaus