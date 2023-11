Guias de viagens Lonely Planet coloca Amazonas como destino incrível para visitar no Brasil

O guia destaca o estado e menciona o ecoturismo, a culinária regional, a história de Manaus e as belezas naturais do Estado

Manaus (AM) – O Amazonas entrou para a lista do guia de viagem Lonely Planet, sendo considerado o destino mais incrível para visitar no Brasil. O guia destaca o estado e menciona o ecoturismo, a culinária regional, a história de Manaus e as belezas naturais do Estado, como o Encontro das Águas. A inclusão no Lonely Planet reflete o potencial excepcional do Amazonas como destino turístico.

Segundo o presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Ian Ribeiro, o destaque alcançado no guia é resultado do empenho contínuo do Governo do Estado em promover a região e consolidar seu status como um polo turístico de referência. O Amazonas, destacou Ribeiro, tem mantido um firme compromisso em tornar suas atrações naturais e culturais de fácil acesso para os viajantes, para consolidar o município como referência no turismo.

“O ecoturismo é um dos fortes segmentos no turismo no Amazonas, movimentando uma economia que alia o desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade. O trabalho do ecoturismo com as comunidades indígenas e ribeirinhas valorizam a ancestralidade, a cultura e o conhecimento da floresta”, disse o presidente da Amazonastur.

Não só o estado como a cidade de Manaus foi destaque na publicação que completa 50 anos no mercado este ano, revelou suas apostas no último mês em seu relatório anual “Best in Travel”.

Maior cidade da região amazônica, Manaus foi descrita como “uma colisão poética de um espetáculo cheio de gás com aventuras de ecoturismo” no encontro do Rio Negro com o Solimões, cujas águas não se misturam totalmente.

Atrações imperdíveis

O guia destacou quatro atividades imperdíveis para quem chega no Amazonas:

Teatro Amazonas

Símbolo cultural e arquitetônico do estado, o Teatro Amazonas mantém viva boa parte da história do ciclo da borracha, época áurea da capital amazonense.

Encontro das Águas

Assistir ao maravilhoso ‘Encontro das Águas’ entre o Rio Negro e o Solimões

Praia da Lua

Visitar a praia da lua, uma extensão de areia branquinha em formato de meia-lua, águas calmas, uma natureza exuberante e muito verde ao redor.

Culinária

Saborear ingredientes locais no restaurante Banzeiro, um destino gastronômico amazônico do chef Felipe Schaedler

Como conhecer o Amazonas

Para conhecer o Amazonas, os turistas podem conferir ótimas opções de passeios com agências turísticas cadastradas no site https://cadastur.turismo.gov.br/ ou podem ser buscadas no chatbot Amazonas to Go, disponível 24h, todos os dias, pelo QR Code https://qrfacil.me/Qqdds6kr ou, ainda, em cartazes espalhados nos principais atrativos turísticos do Amazonas.

O Amazonas To Go já abrange 12 municípios, incluindo Novo Airão, Manaus, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Boa Vista do Ramos, Iranduba e Parintins. Essa plataforma conecta os turistas aos recursos essenciais para aprimorar sua estadia no Amazonas.

*Com informações da assessoria

