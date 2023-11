Jogo de desvendar mistérios inaugura em Manaus

Com a popularização do Escape Room em Manaus, o público ganha mais um espaço para a diversão em grupo

Manaus (AM) – O Shopping Grande Circular ganha uma unidade do Escape Out a partir desta sexta-feira (10). O novo espaço é projetado para divertir grupos de amigos e familiares com a investigação de mistérios em salas temáticas. A versão pocket do jogo oferece 20 minutos para os jogadores escaparem da sala e decifrarem a trama. A atração, que virou febre no mundo, funcionará no piso L3, durante o horário de funcionamento do centro de compras.

Sucesso em mais de 50 países do mundo, o Escape Game é um jogo de raciocínio lógico, inteligência e trabalho em equipe. Manaus é a única cidade na Região Norte que conta com esse tipo de entretenimento. Investigação policial, mistérios de assassinatos, sobrenatural e alusões a filmes compõem a lista de salas.

O novo local traz novidades para o público com os novos ambientes temáticos: O Circo, O Cativeiro 2.0 e O Laboratório. Cada espaço conta com uma história própria desafiando os participantes a decifrar enigmas, por meio de pistas deixadas no local. A missão é ligar uma pista à outra achando um jeito de escapar da sala.

Edilmar Bezerra, proprietário do Escape Out afirma que essa modalidade de lazer tem conquistado dezenas de adeptos, a ponto de ampliar a franquia para outras partes da cidade. O Escape Game segue conquistando os amazonenses pelo entretenimento diferenciado. Serão três novas salas com valores super acessíveis para o público conhecer e se divertir.

“A atração atende as expectativas do público que procura lazer de forma totalmente diferente. Chegamos na Zona Leste trazendo diversão, mistérios e enigmas que certamente farão a alegria das pessoas”, disse Edilmar.

Para participar, os interessados devem formar equipe de até 8 pessoas e agendar uma sala pelo whatsapp (92) 98171-9876 ou indo direto na loja. Os grupos com até 4 pessoas não têm exclusividade na sala, podendo jogar juntamente com outras pessoas presentes no local. Menores de 10 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável.

