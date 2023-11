Show promete agitar Manaus em véspera de feriado

Manaus (AM) – Como o próprio nome anuncia, o Mari Sem Fim é um evento para testar os limites do público, pois a apresentação não tem hora para acabar. A cantora Mari Fernandez, que já conquistou todo país, entrega um show animado e permanece no palco por mais de cinco horas.

A cada encontro, Mari traz convidados para animar ainda mais a festa. Para o evento em Manaus, que acontece na próxima terça-feira (14), no Podium da Arena da Amazônia, a cantora convidou nada mais, nada menos, que Xand Avião e Felipe Amorim.

Além dos convidados de ponta, os fãs da cantora também vão poder curtir novas atrações como o “Pra Lascar de Beber” e o “Bloquinho da Mari” que estão dando o que falar este ano. São momentos especiais que ela criou para interagir ainda mais com a galera.

“Manaus, estou chegando para fazer aquela festa. Os fãs pediram e estamos voltando com uma edição linda e grandiosa do MSF. Estamos preparando um show incrível para a galera curtir muito. A cidade sempre abraçou meu trabalho com muito carinho e eu estava muito ansiosa para esse reencontro. Vai ser muito massa!”, comenta Mari.

Últimos ingressos à venda

Os ingressos estão sendo vendidos nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara. Os valores variam de R$ 80 a R$ 350, a depender do setor escolhido. O ingresso pista custa R$ 80; Frontstage R$180; Camarote Stage R$ 350 com Open Bar (água, cerveja, whisky e refrigerante) durante todo o evento.

Mari Fernandez é um fenômeno

Considerada uma hitmaker, a artista já emplacou 11 músicas ao mesmo tempo nas principais paradas, sendo 08 delas faixas do seu primeiro audiovisual “Mari Fernandez Ao Vivo Em Fortaleza”. O álbum ficou em primeiro lugar no Deezer e Mari foi a segunda artista mais ouvida no stream. Seus hits já ultrapassaram fronteiras chegando a mais de 150 países. Em 2023, a cantora fez sua primeira turnê internacional nos EUA e gravou seu segundo DVD “Ao Vivo em São Paulo”.

