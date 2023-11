Ana Hickmann agradece apoio e comenta caso de agressão do marido

Ana Hickmann retorna para as redes sociais, nesta quarta-feira (15), após semana afastada devido a agressão que sofreu do marido, Alexandre Correa. Em vídeo publicado no Instagram, a apresentadora relata o desejo de querer retornar para sua vida e realizar suas atividades.

“Sei que estou ausente há bastante tempo, mas acho que os motivos todo mundo entende. Pela primeira vez estou olhando as redes sociais. Me afastei porque não conseguia olhar as notícias, nada, porque tinha muita verdade, mas muitas inverdades e muita coisa que estava machucando” , relatou.

Em seguida, agradece o apoio que recebeu na última semana e disse que é uma mulher forte e batalhadora, e vai seguir em frente.

“Vou lutar pela minha vida, pelo meu filho, pelos meus negócios, e todos aqueles que me amam de verdade. Estava precisando desse espaço”, afirmou.

Leia mais:

Relembre “acidentes domésticos” sofridos por Ana Hickmann

‘Peço desculpas a minha família’ diz marido de Ana Hickmann após episódio de agressão

Ana Hickmann machucou o braço e levou cabeçadas ao ser agredida por marido