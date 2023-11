Prefeitura convoca população para 1ª Parada Natalina de Manaus

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, convidou os moradores das zonas Leste e Norte da capital para prestigiarem a 1ª Parada Natalina da cidade, que acontecerá, nesta quarta-feira (15), às 19h, no entorno do parque Amazonino Mendes, localizado entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, e que faz parte do programa “Natal das Águas – Esperança que se renova”, que busca levar a alegria natalina para a população manauara.

Acompanhado pelo titular do Fundo Manaus Solidária (FMS), Emerson Castro, o chefe do Executivo municipal salientou que a parada natalina também contemplará outros bairros da cidade.

“Essa ‘Parada de Natal’ vai ter aqui na Zona Leste, na Zona Norte, no Viver Melhor, na Ponta Negra, vamos levar para os bairros distantes, como Colônia Antônio Aleixo, Puraquequara, Mauazinho, bairros isolados, e também percorrer o Centro e as ruas da cidade, tudo dentro da nossa possibilidade. Todo esse esforço visa levar o espírito e a alegria do Natal para a nossa população”, destacou Almeida.

A “1ª Parada Natalina” contará com a participação dos personagens que integram o espetáculo ‘Um Sonho de Natal’, realizado pela Nova Igreja Batista há mais de 20 anos, além de cinco carros alegóricos natalinos e a fanfarra, inserindo o público presente em um desfile que irá encantar a todos os presentes.

Ao todo, serão mais de 600 pessoas envolvidas, incluindo os tradicionais símbolos desta data. “Todos os anos, é uma determinação do prefeito David que a gente possa aumentar ainda mais, melhorar e aperfeiçoar o nosso Natal. Este ano, estamos com uma inovação, que é essa ‘Parada Natalina’. A primeira acontecerá hoje, em parceria com a Nova Igreja Batista, percorrendo a avenida e trazendo para a população de Manaus toda a alegria e felicidade”, afirmou o titular do FMS, Emerson Castro.

A parceria com a Nova Igreja Batista continuará na segunda “Parada Natalina”, que ocorrerá no dia 20/11, na faixa liberada da Ponta Negra, e no espetáculo “Um Sonho de Natal – O Circo da Vida”, que acontecerá no dia 3 de dezembro, com duas sessões, sendo a primeira às 19h e a segunda, às 20h30, no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste da capital.

*Com informações da assessoria

