‘Longe de estar tudo bem’, diz Ana Hickmann sobre o marido

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou um vídeo em suas redes sociais, durante a quinta-feira (16), onde falou sobre o boletim de ocorrência registrado contra o marido, Alexandre Correa, no qual ela relata ter sido agredida após uma discussão. A apresentadora disse estar se sentindo machucada, reforçando que ainda não se sente pronta para detalhar o ocorrido.

“Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando: ‘Oi, pessoal, tudo bem?’, porque não está tudo bem. Está longe de estar tudo bem. Mas assim como eu disse quando voltei ao trabalho, eu ainda não estou pronta para falar sobre determinadas coisas, porque aqui tá muito machucado. Mas eu prometo que eu vou fazer isso muito em breve”, disse Ana.

Na declaração, a apresentadora ressaltou que, além de mulher, é mãe, e por isso irá defender o filho de todas as formas. Ana comentou ainda que o que aconteceu com ela, infelizmente, acontece com muitas outras mulheres, mas que, juntas, poderiam mudar esse cenário. Ela finalizou o vídeo agradecendo o apoio e suporte do público.

“O que tenho a dizer é obrigada por todo o apoio e todas as manifestações de carinho, mensagens, bilhetes que eu recebi”, disse Ana. “Eu não vou parar, eu não vou parar de viver, eu não vou parar de ser feliz, eu não vou parar de lutar, eu não vou parar de cuidar do meu filho. Ninguém vai me parar”, completou a apresentadora.

Ana Hickmann acionou a polícia contra o marido na tarde do último sábado (11.nov), depois de uma discussão. No boletim de ocorrência, a apresentadora relatou ter sofrido lesão corporal e violência doméstica. As acusações foram rejeitadas por Alexandre Correa, que, mais tarde, admitiu que mentiu ao negar as agressões contra a apresentadora.

“Estou arrependido. É um sentimento que eu nem sabia que existia. Quando você tem um câncer e quase morre você perde o sentimento do medo. Medo eu não tenho de nada da vida, nem da morte. O que eu tenho medo é das abordagens que eu tenho na vida”, disse Alexandre ao Primeiro Impacto.

*Com informações do SBT News

