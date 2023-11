Vídeo: Jovem é preso por matar ex-namorada grávida de 7 meses

Manaus (AM) – Victor de Souza Rocha, de 21 anos, foi preso nesta terça-feira (21), por ser apontado como o autor da morte de sua ex-namorada, Karine Sevalho Lima, que tinha 19 anos. A vítima estava grávida de sete meses quando foi morta.

O corpo da jovem foi encontrado no dia 26 maio de 2022, em uma área de mata no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Denúncias

A DEHS conta com um canal de comunicação com a população, por meio do número (92) 98118-9535, por meio do qual as denúncias podem ser efetuadas, além do 181, disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante sempre será preservada”, garantiu o delegado.

As denúncias também podem ser formalizadas presencialmente na DEHS, que está situada na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

