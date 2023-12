Em processo de divórcio, Ana Hickmann terá guarda unilateral do filho com Alexandre Correa

Após a polêmica de agressão, Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, abriu mão da guarda compartilhada do pequeno Alezinho, de 9 anos, fruto do relacionamento com a apresentadora. O advogado do empresário, Enio Martins Murad, afirmou que ele deseja apenas a regulação das visitas ao filho.

“Na ação do divórcio, o Alexandre ofereceu e fez questão que a guarda do Alezinho fique com a Ana. Ele só quer o direito de regulação de visitas. Então essa teoria que vem sendo veiculada nas mídias de que a ação da alienação parental seria uma estratégia não é verdade”, declarou.

O empresário não vê o filho de maneira presencial desde o dia 11 de novembro, dia da agressão.

Por fim, o advogado do empresário lamentou as notícias veiculadas pela mídia. “Na ação [de divórcio] ele pede que a guarda fique com a Ana. Ele só quer o direito de ver o filho duas vezes por semana. Por isso as especulações que têm saído nas mídias são lamentáveis e tristes, já que coíbem o direito de ele ver o filho. Ele só quer ver o Alezinho”, completou.

Processo por alienação parental

Alexandre Correa entrou com um processo contra Ana Hickmann por alienação parental, além de pedir a revogação parcial da medida protetiva solicitada, e concedida, para a apresentadora após as agressões.

O advogado Enio Martins Murad, que representa Alexandre, explicou que ela tem dificuldade a convivência dele com Alezinho, de 9 anos.

“Entrei com uma ação que chama alienação parental. Entramos com essa medida para que a Ana Hickmann possa dar acesso ao filho”, declarou.

O profissional explicou que Ana Hickmann proibiu o ex-marido de ver o filho. “De fato ela proibiu o Alexandre de ver o filho e eu tenho tentado contato com os advogados dela no sentido de dar acesso ao filho, mas ela não permite que ele veja o filho”, contou.

Enio explicou que pai e filho tem uma convivência muito boa. “No direito brasileiro isso se chama alienação parental, porque, embora o casal esteja tendo conflito, não dá a ela o direito de impedir a convivência entre pai e filho. Até porque é público e notório que o Alexandre tem uma ótima convivência com o filho. Eles se dão muito bem”, descreveu.

*Com informações do Metrópoles

