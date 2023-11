Ana Hickmann tem pedido de divórcio por Lei Maria da Penha negado pela Justiça

O pedido de divórcio feito pela apresentadora Ana Hickmann, com base na Lei Maria da Penha foi negado pelo juiz da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de São Paulo. A informação foi divulgada pelo advogado de Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, na manhã desta quarta-feira (29).

De acordo com o advogado, a partir da decisão judicial, o pedido de divórcio litigioso vai tramitar pela Vara de Família.

Sobre o caso

Ana Hickmann e Alexandre Correa, casados por 25 anos, tiveram uma discussão em sua casa, em Itu, São Paulo, no dia 11 de novembro. A apresentadora relatou, em boletim de ocorrência, que foi pressionada contra a parede por Correa, que é lutador de jiu-jitsu. A agressão resultou em uma contusão no cotovelo esquerdo, quando este foi apertado contra uma porta de correr. A cena foi presenciada pelo filho do casal, de 10 anos, e por funcionários da residência. Ana Hickmann procurou ajuda policial e registrou o caso como lesão corporal e violência doméstica.

O empresário de 52 anos rebateu as acusações da então esposa afirmando que Ana estava descontrolado por estar bêbada. Alexandre relata que no dia 11 fazia um calor insuportável em Itu, em São Paulo e que estava quase 40°C, com sensação térmica de 43°C. E a Ana, no almoço, já tinha feito a ingestão de quase uma garrafa de vinho tinto. Eu não bebo há cinco anos. Mas quem bebe sabe que ingerir uma garrafa de vinho tinto a um calor de 40°C normal você não fica.

