Academia comemora aniversário com programação aberta ao público em Manaus

Manaus (AM) – A Fórmula Academia está com uma programação especial aberta ao público para comemorar oito anos de implantação em Manaus. A intenção é confraternizar com os alunos, aproveitando também o período natalino, e, ao mesmo tempo, proporcionar, aos que ainda não praticam atividades físicas, a oportunidade de conhecer os programas e as modalidade que possam se encaixar ao seu perfil.

A programação começou nesta segunda-feira (04) e vai até domingo (10). De segunda a sábado (09), será realizada na Fórmula Academia, no Shopping Ponta Negra. No domingo (10) será em local externo.

Nesta quarta-feira (06), às 17h, tem Bike Cross e MMA Figth Day; a partir das 19h, é a aula de Dança. Na quinta-feira (07), a programação vem com Yoga e Ballet Fit, a partir das 7h30, e Especial Abdominais/Hiit (treino de alta intensidade), às 18h30. No sábado (09), tem Insano Party (Cross, Abdominais e Bike), a partir das 10h.

O encerramento da programação, no domingo (10), será no condomínio Quinta de São José do Rio Negro, no bairro Tarumã, zona Oeste, com corrida, voley 4×4 e Beach Tennis, a partir das 10h.

“As atividades que fazem parte da programação são oferecidas aos alunos, principalmente, em ações especiais como o Desafio 6 Week Challenge. Agora, vamos abrir para o público em geral também participar. É uma forma de comemorar com todos o nosso aniversário, confraternizar pelo período natalino e abrir a oportunidade para a adesão de mais pessoas a uma vida saudável, com prática de exercício regular”, diz o coordenador da academia, José Roggero.

Letsgoper

Goper (do letsgoper) é uma alusão à plataforma de treinos guiados da Fórmula Academia. A plataforma conta com mais de mil aulas, com exercícios de diversas modalidades. Roggero diz que é uma experiência inovadora e imersiva, com propostas de treinos feitas de acordo com o condicionamento físico de cada um. A plataforma Goper conta com videoaulas ao vivo e gravadas, de várias modalidades – musculação personalizada, bike, corridas, dança, yoga, entre outras. “É a tecnologia a serviço do desenvolvimento do corpo”, diz o coordenador.

Já na academia, segundo ele, são mais de 10 tipos de aulas diferentes oferecidas, como Dance Mix, Indoor Cycle, GAP (Glúteos, Abdômen e Pernas), Circuito Funcional, Muay Thai, Ballet Fitness, Abdominal, Alongamento, Mat Pilates, Cross Training, Core Training (treinamento básico), Dance Mix e Fit Dance.

Além disso, o espaço conta com uma extensa área para a prática de musculação, com equipamentos de ponta e profissionais habilitados para orientar os alunos. Para conhecer mais, basta acessar o instagram @formulapontanegra.

