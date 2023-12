Deputado cobra medidas do Aeroporto de Manaus sobre atrasos e cancelamentos de voos

A suspensão das operações de voos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes nesta madrugada (8), somada à redução nos horários de pousos e decolagens devido às obras de revitalização da pista central do aeroporto, motivaram o deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a cobrar providências da Vinci Airports, operadora aeroportuária da unidade regional.

Com a alegação de problemas meteorológicos foram cancelados ou atrasados voos regionais, nacionais e internacionais. Passageiros com destinos a Brasília, Panamá, São Paulo, Urucu, Coari, Parintins, Santarém, Fortaleza, Campinas, Tefé, Carauari, Tabatinga, Itaituba e Belém foram prejudicados.

“Não bastasse o isolamento terrestre, por não termos a BR-319, e os prejuízos causados à navegação pela estiagem, agora também estamos isolados por via aérea. É inadmissível o que aconteceu, mais uma vez, nesta madrugada”, disse o deputado.

Roberto Cidade ainda pontuou que são centenas de pessoas prejudicadas, negligenciadas. Ele Encaminhou à administradora do Aeroporto de Manaus a cobrança de uma ação imediata para organizar a operação neste final de ano.

“Além disso, iremos encaminhar um requerimento cobrando explicações da Vinci AirPort para os constantes problemas. Se há alguma dificuldade climática na madrugada, o voo não sai e, durante o dia, o aeroporto fecha das 4h ao meio dia. É uma operação cara para tão pouco retorno para população”, cobrou, acrescentando que existem outros problemas estruturais também reclamados pela população, como, por exemplo, a climatização do saguão e área de embarque.

A Vinci Airports, filial do Grupo Vinci, é uma empresa francesa operadora aeroportuária. Em 11 de janeiro de 2022, assumiu as operações do Aeroporto de Manaus, através do contrato de concessão com duração de 30 anos, assinado com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

O Aeroporto Internacional de Manaus foi construído em 1976 e tem capacidade para 13,5 milhões de passageiros, sendo um dos principais aeroportos da região Norte.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Pista do Aeroporto de Manaus ficará fechada de 4h às 12h até janeiro de 2024

Avião é arrastado durante ventania no Aeroporto de Manaus