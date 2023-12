Proposta da deputada Mayra Dias busca expansão do acesso à saúde no interior do AM

Manaus (AM) – A deputada estadual Mayra Dias (Avante) apresentou um requerimento na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para ampliar o acesso à saúde de qualidade para crianças e adolescentes que vivem nos municípios do interior do Amazonas. O documento indica ao Governo do Estado a viabilidade de implantação do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC).

A proposta é voltada aos municípios com polos estratégicos, sendo eles: Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga, Tefé, Lábrea, Eirunepé, Humaitá, Coari e São Gabriel da Cachoeira.

Segundo a parlamentar, a expansão do CAIC para o interior torna-se imperativa para aliviar a demanda reprimida por atendimento especializado, contribuindo assim para a redução da mortalidade infantil e juvenil. O foco principal abrange a prevenção de doenças e agravos à saúde, a promoção de um desenvolvimento saudável e a proteção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

“Esta população (crianças e adolescentes) enfrenta diversos desafios para garantir seus direitos à saúde, educação, informação e proteção social. A oferta desses serviços, muitas vezes, está concentrada nas áreas urbanas, deixando as regiões rurais com acesso limitado ou até mesmo inexistente”, destacou.

No requerimento, a deputada enfatiza que a implementação do CAIC nos municípios polos do interior representa um avanço significativo para fortalecer as políticas públicas de saúde voltadas para crianças e adolescentes. O centro proposto visa oferecer atendimento e serviços multidisciplinares, abrangendo áreas como promoção da saúde, assistência médica, suporte psicossocial, atendimento pediátrico, odontológico, neonatal, além de serviços ambulatoriais, entre outras ações.

*Com informações da Assessoria

Leia mais:

Proposta de Roberto Cidade que incentiva agricultura familiar é sancionada na Aleam

Presidente da Aleam propõe lei que fortalece proteção à mulher e combate ao alcoolismo

Aleam aprova empréstimo de R$ 2,5 bilhões ao Governo do Amazonas para obras estruturantes