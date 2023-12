Mulher é morta a tiros na frente da mãe na Zona Norte de Manaus

Motivação do crime não foi esclarecida, mas crime será investigado pela Polícia Civil do Amazonas

Manaus (AM) – Sigrid Eva Rodrigues Araújo, de 45 anos, foi assassinada a tiros na frente da própria mãe, durante a noite de quinta-feira (14), na rua Guararapes, Conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo as testemunhas, a vítima e a mãe estavam passando na rua, quando um carro com homens armados se aproximou, e o ocupante do banco do carona desceu do veículo, atirando contra Sigrid.

A mulher chegou a ser socorrida e encaminhada ao SPA Galiléia, mas ela acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

