‘Dentro do cativeiro foi desesperador’, diz Marcelinho Carioca após sequestro

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca fez uma publicação em suas redes sociais, ao lado de parentes, na madrugada desta terça-feira (19), após ser vítima de sequestro. No vídeo, ele aparece com filhos, netos, nora e genro.

Marcelinho, de 51 anos, ficou em cárcere privado desde a madrugada de domingo (17), até a tarde da segunda-feira (18). Ele foi abordado por uma quadrilha quando foi à casa de uma amiga, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

“Bem gente, que bom estar de volta. Em casa. Ao lado de pessoas que realmente a gente ama. Toda a minha família aqui me esperando e torcendo por mim”, disse Marcelinho, ao lado dos parentes. “Não só eu, estou feliz, mas muita gente que torce por mim, também está. Eu agradeço a Deus pela minha vida. Pela vida da minha amiga Taís, que está agora ao lado dos seus dois filhos. Ao lado das pessoas que a amam.”

Na tarde de segunda-feira (18), a Polícia Civil o encontrou em um cativeiro um dia e meio após o seu desaparecimento. Conforme as investigações, as buscas começaram após o veículo do atleta aposentado, uma Mercedes, ser achado horas antes na mesma cidade.

Quando foi libertado, ele disse que seu objetivo era levar os ingressos do show do cantor Thiaguinho, que ocorreria na tarde de domingo (17), na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

Ainda na publicação ao lado de familiares, Marcelinho voltou a reforçar que a amiga é uma mulher digna e correta.

“Por falar nisso, me perguntaram: ‘E aquele vídeo que você fez, dizendo que descobriu depois que ela era casada? Gente, se você está com um revólver apontado para a sua cabeça, e você é coagido a fazer um vídeo daquele, não tem como. Você vai pensar na sua vida. Fui obrigado a fazer aquele vídeo. Só que não colou. Não cola. Porque eu fui ao show (do Thiaguinho na Arena Corinthians) com um casal de amigos e saí de lá sozinho. Fui encontrar uns amigos e a Taís em Itaquá para poder entregar o os ingressos do show de domingo, onde eu não poderia estar presente. Só que aconteceu toda esta fatalidade. (Momento) De desespero. Esse sequestro relâmpago”, lembrou ele.

“Aí vieram aquelas três pessoas já colocando dentro do carro. Tudo o que aconteceu dentro do cativeiro foi desesperador, mas Deus me deu uma segunda oportunidade para mim e o mais importante é que estou aqui ao lado da minha família”, disse.

Por fim, ele agradeceu todas as orações recebidas e torcida para que ele retornasse em segurança para casa.

Foram presos dois homens e três mulheres. Parte deles já tem passagem pela polícia. Uma sexta pessoa foi conduzida à delegada, como testemunha, e o ex-atleta também foi levado para registro da ocorrência. O caso foi registrado como extorsão mediante sequestro.

Todos foram levados à sede da Divisão Antissequestro, no centro da capital. Há suspeita de que a quadrilha tenha até dez integrantes.

Segundo a polícia, dois pagamentos aos criminosos foram feitos pela família de Marcelinho via Pix – um de R$ 30 mil e outro de R$ 12 mil. Os ladrões chegaram a pedir uma terceira transferência, que não foi efetuada.

*Com informações do Estadão

Leia mais

Marcelinho Carioca é solto de cativeiro após divulgação de vídeo com mulher casada

VÍDEO: Marcelinho Carioca reaparece em vídeo e confirma sequestro: ‘saí com mulher casada’

Dois suspeitos do desaparecimento de Marcelinho Carioca são presos