A morte de PC Siqueira acaba de ganhar novos desdobramentos. Após o youtuber ter sido encontrado morto no apartamento onde morava, em São Paulo, no fim da tarde desta quarta-feira (27), agora, os detalhes do boletim de ocorrência sobre o caso vieram à tona.

Ele tirou a própria vida na frente de sua ex-namorada. A informação foi confirmada ao Metrópoles pela Polícia Civil. O 11º Distrito Policial (Santo Amaro) está encarregado da investigação, enquanto o local passou por perícia para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

De acordo com familiares, PC Siqueira estava em tratamento para depressão e recentemente havia encerrado um relacionamento de mais de um ano. Na noite anterior à tragédia, sua ex-namorada teria ido ao apartamento para uma conversa, em que, segundo relatos dos parentes, o casal teria consumido drogas.

A mulher teria buscado ajuda de uma vizinha ao perceber a tentativa de suicídio, e a polícia foi acionada. Ao chegarem ao local, os agentes de segurança encontraram o apartamento em estado de desordem e sujeira, sem qualquer mensagem de despedida deixada por PC Siqueira.

A ex-namorada, testemunha da ocorrência, prestou depoimento às autoridades, relatando os eventos que levaram à trágica situação. Mais tarde, na companhia de um amigo, policiais, um primo e uma tia do youtuber, ela retornou ao apartamento. Por volta das 23h30, deixou o local carregando caixas com pertences, sem fornecer declarações à imprensa.

Em março deste ano, ele já havia sido encontrado desacordado dentro de seu apartamento, mas acabou sendo socorrido pelo corpo de bombeiros. Na ocasião, o influencer usou as redes sociais para tranquilizar os fãs, agradecer pelo apoio e confirmar que atentou contra a própria vida. Ele vinha lutando novamente contra a depressão.

Polícia investiga o caso

A polícia de São Paulo, ao chegar ao local da morte, encontrou o apartamento com bastante sujeira e bagunçado. Antes de tirar a própria vida, o influenciador não deixou uma carta de despedida. Maria Watanabe e familiares de PC Siqueira estiveram no imóvel no fim da noite de ontem, acompanhando o trabalho da Polícia Civil, que investiga o caso através do 11º Distrito Policial de Santo Amaro.

A informação da morte de PC Siqueira foi inicialmente confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo à coluna. Segundo o órgão, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (27), em Santo Amaro, Zona Sul da capital. No local, o Samu já havia confirmado o óbito. O caso é tratado inicialmente como suicídio.

Busque ajuda

Está passando por um momento difícil? Não minimize os sinais e procure ajuda. Ligue 188 para o Centro de Valorização da Vida.

