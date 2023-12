Praia da Ponta Negra ficará fechada a partir de sábado (30) até 1º de janeiro; entenda

A exemplo de anos anteriores, e para manter a segurança de frequentadores em grandes eventos, a praia da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, ficará fechada para banho a partir das 17h do dia 30 de dezembro, próximo sábado, voltando a ser aberta ao público em geral a partir das 8h do dia 1º/1 (segunda-feira) de 2024.

A medida de segurança da Prefeitura de Manaus faz parte dos preparativos da estrutura para a festa “Réveillon dos Réveillons”, que terá início às 18h do dia 31/12, com término previsto para as 5h do dia 1º/1/24, no Complexo Turístico Ponta Negra, um dos locais da virada.

A interdição vai contar com o reforço de barreiras com pontos de entrada e saída, guardas do município, da Polícia Militar e demais equipes integradas para orientação da população.

O “Réveillon dos Réveillons” terá seis atrações nacionais e show em três pontos da capital, na Ponta Negra, no parque Amazonino Mendes e no clássico Amarelinho. As festas, coordenadas pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), terão atrações como a cantora Joelma, Kevin o Chris, Eduardo Costa, JM Puxado, DJ Arana e Dorgival Dantas.

Normas

Os corpos permanentes de segurança, incluindo da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), com a Guarda Municipal, ciclopatrulha, a Polícia Militar e Bombeiros, atuarão no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) reforçarão os serviços de limpeza e higienização do calçadão e da praia perene.

“Em dias de funcionamento normal na praia, é importante respeitar as normas de uso e não ultrapassar o cordão de isolamento colocado pelos bombeiros, que indica área de segurança dentro da água”, explicou o coordenador da comissão que administra o espaço, Alberto Maciel.

Placas de orientação quanto a cuidados e horários estão distribuídas em toda a área de uso permitido e regular. Os salva-vidas estão no local para prevenção e possível necessidade de resgate nas águas.

Para a segurança dos banhistas, não é permitido o banho no rio Negro após as 17h, quando se perde mais visibilidade nas águas e não há mais guarda-vidas no complexo.

Orientações

Na praia, a orientação também para os frequentadores é quanto às proibições de consumo de bebidas em garrafas de vidro; empinar papagaio (pipa); assim como fazer acampamento. Também é proibido o comércio ambulante não autorizado pela prefeitura.

O público é abordado e orientado sobre a apreensão de objetos proibidos. As medidas de prevenção devem ser individuais, com a colaboração da população. Na praia e no balneário também não é permitido fazer churrasco ou fogueiras.

A técnica perene usada na Ponta Negra foi a mesma utilizada em locais famosos como Copacabana (RJ) e nas ilhas artificiais de Dubai, nos Emirados Árabes. A praia perene da Ponta Negra, que tem 4,8 mil metros quadrados, foi entregue durante a obra de requalificação da primeira etapa do complexo, no ano de 2012.

