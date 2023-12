Faixa entre 40 e 49 anos tem maior número de doadores de sangue no Amazonas, aponta levantamento

Manaus (AM) – Um levantamento realizado pela Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (HEMOAM) identificou que os doadores entre 40 e 49 anos possuem maior participação na doação de sangue no Estado do Amazonas, representando 29,28% do total de doadores cadastrados. A faixa entre 30-39 anos aparece em segundo lugar com 25,59%, seguida da faixa 50-59 anos com 18,26%.

O levantamento que usou a base de dados do sistema HEMOsys, que gerencia os processos do Ciclo do Sangue dentro do hemocentro amazonense, levou em consideração a análise dos 607.900 doadores cadastrados no banco e apontou ainda que jovens entre 16 e 29 ocupam a penúltima posição no ranking de faixas etárias predominantes, com 17,58%, perdendo apenas para a faixa etária de 60 a 69 anos, que corresponde a 9,2% do total de doadores.

Além do fator envelhecimento, o levantamento demonstra ainda que há uma necessidade cada vez maior da fidelização de doadores mais jovens. Isso porque, levando em consideração que idade máxima para doar é 69 anos, esse envelhecimento da população doadora preocupa a instituição, que nota cada vez mais o aumento de inaptidões devido aos problemas de saúde que surgem com a idade.

O diretor-técnico da Fundação Hemoam, Dr. Sérgio Albuquerque, afirma que uma preocupação do hemocentro é a baixa fidelização de doadores mais novos.

“Uma pequeníssima faixa da população desenvolve essa consciência de permanecer doando voluntariamente e isso explica o porquê de pessoas mais novas não estarem entre os principais doadores da instituição”, disse Sérgio Albuquerque.

A médica do doador, Jael Bohadana, vê o avanço da idade como um marcador importante nos números de inaptidão, principalmente entre aqueles que não prezam por uma boa qualidade de vida e possuem uma tendência maior a evoluir para doenças crônicas, principalmente diabetes, hipertensão e a dislipidemia (colesterol e triglicerídeos alto), o que atrapalha no processo de doação de sangue.

