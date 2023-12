Primeira-dama de Salvador acusa prefeito de dar em cima da Anitta: ‘flertando com outra’

Anitta gerou burbirinho em sua passagem por Salvador durante as comemorações de fim de ano. A primeira-dama da cidade, Rebeca Cardoso, publicou um vídeo em seus stories no Instagram mostrando a interação do marido Bruno Reis (União Brasil) com a cantora se mostrando insatisfeita com as brincadeiras no momento do encontro.

Anitta está em Salvador para Festival da Virada, a artista se apresentou na última quinta-feira (28).

Em publicações nos stories do Instagram, que já foram apagadas, a enfermeira compartilhou uma foto dos dois e se mostrou insatisfeita com as brincadeiras no momento do encontro.

“Nesse, ele está flertando com outra mulher. Não fui à festa hoje porque meu filho está doente”, publicou.

Primeira-dama de Salvador acusa prefeito de flertar com Anitta: 'Flertando com outra'. pic.twitter.com/YmYADewi7X — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 29, 2023

