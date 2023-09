Anitta se apresenta no Global Citizen Festival com as cores da bandeira do Brasil

Anitta se apresenta neste sábado (23) no “Global Citizen Festival” em Nova York, evento que defende causas relacionadas ao meio ambiente e desenvolvimento mundial. E, antes do início do seu show, a cantora, que estava com um look verde e amarelo, deu uma entrevista à transmissão, no qual defendeu a proteção à Amazônia.

“Estou aqui pelo meu país, pela Amazônia e pelo meus fãs! Essa chuva não vai acabar com nossa festa. Estou animada!”, comentou a artista, que ainda foi questionada sobre quais atitudes também devem ser consideradas.

“Acho que tentar proteger as pessoas de lá. As comunidades indígenas. Eles são nascidos lá e a única realidade deles é a Amazônia. Quando vamos para lá e invadimos, é como se estivéssemos entrando no lugar deles. Devemos respeitá-los, protegê-los e nos certificar que estão seguros



Como previsto, o show rolou embaixo de chuva. Mas Anitta realmente não se deixou atrapalhar por isso e entregou tudo. Começou sob o som de “Funk Rave”; em seguida, “Grip”; depois, foi para “Garota de Ipanema”, “Girl From Rio” e até “Envolver”.



Na noite de ontem (22), a poderosa aproveitou para abrir um álbum de fotos e registros em suas redes sociais mostrando detalhes dos ensaios para sua performance, que contará com a faixa “Funk Rave” – premiada na última semana com o troféu de “Melhor Videoclipe de Música Latina” no VMA 202. Além dela, o hit “Envolver” também estará no show.



Além da cantora, também estarão na atração Red Hot Chilli Peppers, Ms. Lauryn Hill, Stray Kids e Jung Kook, membro do grupo de k-pop BTS.

*Com informações do Gshow

