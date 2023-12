Esta foi a primeira vez que o bumbá vermelho e branco entrou no reduto do boi azul e branco

O Boi Garantido fez uma homenagem, nesta sexta-feira (29), ao eterno tripa do Boi Caprichoso, Marquinhos Azevedo, durante seu velório, realizado no Curral do Caprichoso, em Parintins, interior do Amazonas.

O tripa do Garantido, Denildo Piçanã, cumprimentou o rival da arena e emocionou os torcedores que participavam do último adeus. O presidente do Garantido, Fred Góes, também esteve presente na celebração.

Marquinho sofreu um infarto após sofrer fortes dores no peito. O falecimento foi confirmado pelo filho, Alexandre Azevedo.

VÍDEO: Boi Garantido presta homenagem ao eterno tripa do Caprichoso Marquinhos Azevedo. pic.twitter.com/8LdticvCFT — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 29, 2023

Leia mais

Morre Markinho Azevedo, eterno tripa do Boi Caprichoso, aos 59 anos

Mini Caprichoso e Mini Garantido disputam neste sábado (9), em Parintins

Presidente Rossy Amoedo anuncia retorno do artista Estevão Gomes ao Boi Caprichoso