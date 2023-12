Forró, sertanejo e funk agitam o último fim de semana do ano em Manaus

Para quem busca diversão e mistura de ritmos no último fim de semana do ano, o Êh’Bar é a opção certa. Na sexta-feira (29), o espaço promove o “Rolê Absurdo” com as atrações: John Veiga, Na revoada, Forró Du Gavião e DJ Gabe nos intervalos.

Já no sábado (30), acontece o “Pré-réveillon – Du Neida” com: Banda Meu Xodó, Jyou Guerra, Daniel Trindade e Dj Paulo Marques. Os eventos começam a partir das 20h, nos respectivos dias, na Rua Rio Itannana, 111 Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

“2023 foi o ano de inauguração do Êh’Bar e estamos preparando tudo para que nossos clientes possam se divertir com segurança e ótimas bandas neste último fim de semana do ano! Teremos promoções nesta sexta (29) e sábado (30) de Budweiser em dobro, enquanto durar o estoque do lote promocional. As mulheres terão entrada liberada até às 23h”, destacou Rafael Alves, um dos responsáveis pelo Êh’Bar.

O Êh’Bar funciona às terças, sextas e sábados, promovendo diversas bandas e promoções de bebidas a cada noite.

Reservas podem ser feitas pelo telefone: 92 99242-3705 ou pelo Instagram: @ehbar.am

*Com informações da assessoria

Leia mais

Apenas um em cada quatro brasileiros pretende viajar nas festas de final de ano, aponta pesquisa

Confraternizações aquecem movimento em restaurantes durante festas em Manaus

Festas de final de ano aumentam expectativa de faturamento de bares e restaurantes em Manaus