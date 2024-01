‘Eles cantam o amor’ tem apresentação gratuita de Jôci Carvalho e amigos no Largo

Manaus (AM) – A convite da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a cantora Jôci Carvalho se apresenta no palco do Largo de São Sebastião, no sábado (6), a partir das 19h. Entre os convidados estão Soraya Oliveira e Mário Brother, Nelson Vity, Carlinhos Templos e Leonardo Oliveira. Além da participação especial do apresentador e pastor Braz Silva e da violinista Nayane Lira.

O evento visa ser uma celebração única da autenticidade e diversidade da cultura regional. Unidos por um propósito, eles entoarão canções que celebram o amor de Deus. Jôci Carvalho conduzirá seus convidados em performances solo e duetos, proporcionando momentos de interação onde todos se unirão para entoar louvores autorais de compositores locais, além de apresentar alguns sucessos contemporâneo.

No repertório: “O Chamado” de Soraya Oliveira, “Ágape” de Carlinhos Templos, “Minha Oferta” e “Maranata, Ele Vem” de Jôci Carvalho composição de Marden Gonçalves, “Jesus é o Primeiro” de Nelson Vity, e “Quero Retornar” de Leonardo Oliveira. Além dessas composições autorais, o grupo também interpretará versões emocionantes de “Bondade de Deus”, “Eu Vou Seguir com Fé” e “Jesus em Tua Presença”.

A banda estará composta pelos músicos: André Adam no contrabaixo, Leonardo Oliveira no violão solo, Felipe Tavares no violão base, Omar Guedes na bateria e Thyago Teclas no teclado. Juntos, eles prometem criar uma experiência musical envolvente e inspiradora no palco do Largo São Sebastião.

Jôci Carvalho destaca-se atualmente como líder do movimento de arte e cultura cristã no Amazonas, através do Movimento por Cristo. Sua missão é fortalecer esse segmento de maneira profissional, tornando-o mais atraente para o mercado cultural.

Um dos principais focos é ampliar o acesso a essa expressão artística sem recorrer a apelos baseados em pregações religiosas, para que haja expansão desta arte e seja acessível a um público diversificado.

“Permitir que a arte se expresse de maneira autêntica é a nossa missão. Ao abordar temas relacionados a Jesus e seu evangelho, precisamos ir além da igreja, ter mais espaços públicos ocupados com esta arte que edifica e faz bem à alma. Consideramos a expressão artística como um meio valioso para compartilhar a fé que depositamos em Cristo, proporcionando uma experiência enriquecedora e significativa para todos.” Relata, Jôci.

Apaixonada pela riqueza da cultura regional, a artista tem se dedicado incansavelmente para promover e consolidar esse segmento, buscando apoio econômico para garantir a subsistência dos artistas locais, especialmente aqueles que dependem desse suporte para sustentar suas famílias.

Mais sobre Jôci Carvalho

Com 22 anos de carreira, Jôci Carvalho já participou de diversos festivais e shows pelo Amazonas cantando de MPB a canções internacionais. Tudo isso somado aos 10 anos de baile com a Banda Hot Wish. O maior destaque se deu entre 2016 a 2019 com projeto de sertanejo universitário, quando a artista ficou mais conhecida nas casas de shows e festejos do Estado do Amazonas.

Com 5 CDs gravados, 1 DVD, mesmo com agenda lotada, ela decidiu abrir mão do brilho deste mundo para atender ao chamado de Deus. Em março de 2019, encerrou sua carreira na música secular, dando início a carreira gospel.

Jôci além de cantora é CEO do Grupo Pactum e gestora cultural trazendo em seu currículo projetos culturais bem sucedidos, os mais recentes: Laboratório Musical, Live Som de Adoradores, Circuito Louvarei entre outros. Atualmente está presidindo a Associação Movimento por Cristo que em 3 anos de existência aponta grandes impactos para o Estado do Amazonas, projetos como: FEGAM festival gospel de artes de Manaus (2023), Espaço sociocultural Arte Cidadania na Zona Leste, Programa Play Music Gospel da TV Encontro das Águas, da qual atua como apresentadora ao lado de Carlinhos Templos.

